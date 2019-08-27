Фонд гарантирования продал активы 11 банков на 95 миллионов

За неделю, с 19 по 23 августа 2019 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 11 неплатежеспособных банков на общую сумму 95 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

Как отметили в Фонде, из этих средств: 50,84 млн грн - реализация основных средств банков; 43,57 млн грн - продажа права требования по кредитам; 0,56 млн грн - реализация дебиторской задолженности; 0,01 млн грн - непосредственная продажа имущества банков; 0,01 млн грн - продажа активов группы "ценные бумаги/корпоративные права".

В частности, более чем на 10 млн грн продано активов банков: ПАО "КБ "Надра" (37,78 млн грн); ПАО "ВиЭйБи Банк" (19,10 млн грн); АО "ВТБ Банк" (17,57 млн грн) АО "Дельта Банк" (14,11 млн грн).

В планах Фонда на этой неделе продать активы неплатежеспособных банков еще на 1,48 млрд грн. Как отметили в Фонде, в общем на продажу на этой неделе выставлено активы 19 банков.

Подробнее - на официальном сайте Фонда.

Напомним, что до конца 2020 года в Украине ликвидируют 83 банка.

Экономическая правда