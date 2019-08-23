"Укрзалізниця" заощадила десятки мільйонів євро на закупівлях дизпального

За останній рік "Укрзалізниця" заощадила десятки мільйонів євро завдяки закупівлі дизпального на підставі міжнародного цінового індексу.

Про це повідомив член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Крістіан Кун, цитує прес-служба УЗ.

Менеджер також нагадав, що "Укрзалізниця" нещодавно прийняла на роботу фахівця, який відповідає за закупівлі. Також розпочав роботу уповноважений із питань антикорупційних заходів.

"Усе це відбувається на фоні курсу "Укрзалізниці" на централізацію закупівель. Це абсолютно нормально для компанії такого масштабу", - зазначив Кун.

За його словами, на сьогодні склалася ситуація, коли регіональні філії закуповують значну частину матеріалів на власний розсуд - без контролю з боку центрального офісу.

"Така ситуація є нетиповою для таких великих компаній - їй має бути покладений кінець. Подекуди це вже робиться, хоча й доводиться стикатися зі спротивом", - підкреслив він.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" стала першою державною компанією України, яка почала постачати дизпальне із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням котирувань Platts.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в рамках тендеру закупить пального на весь 2020 рік.

Економічна правда