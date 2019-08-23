"Укрзализныця" сэкономила десятки миллионов евро на закупках дизтоплива

За последний год "Укрзализныця" сэкономила десятки миллионов евро благодаря закупке дизтоплива на основании международного ценового индекса.

Об этом сообщил член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Кристиан Кун, передает пресс-служба УЗ.

Менеджер также напомнил, что "Укрзализныця" недавно приняла на работу специалиста, который отвечает за закупки. Также начал работу уполномоченный по вопросам антикоррупционных мер.

"Все это происходит на фоне курса "Укрзализныци" на централизацию закупок. Это совершенно нормально для компании такого масштаба", - отметил Кун.

По его словам, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда региональные филиалы закупают значительную часть материалов по своему усмотрению - без контроля со стороны центрального офиса.

"Такая ситуация является нетипичной для таких крупных компаний - ей должен быть положен конец. Кое-где это уже делается, хотя и приходится сталкиваться с сопротивлением", - отметил он.

Напомним:

"Укрзализныця" стала первой государственной компанией Украины, которая начала поставлять дизтопливо с применением формульным изменением цены с учетом котировок Platts.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в рамках тендера закупит горючего на весь 2020 год.

Экономическая правда