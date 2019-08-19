"Укрзалізниця" в рамках тендеру закупить пального на весь 2020 рік

У вересні "Укрзалізниця" планує оголосити рамковий тендер на постачання усього обсягу пального на 2020 рік.

Про це повідомив директор з питань закупівель "Укрзалізниці" Сергій Довгаленко під час круглого столу з нафтотрейдерами, інформує прес-служба компанії.

"Ми закликаємо учасників ринку, більшість з яких вже мають досвід роботи за рамковими угодами з іншими державними компаніями, долучитися до підготовки проекту тендерної документації та надати свої пропозиції", - зазначив Довгаленко.

І додав, що у компанії переконані, що зможуть "в рамках законодавчого поля врахувати усі доречні зауваження та побажання, які дозволять забезпечити ефективний, прозорий та конкурентний тендерний процес".

Зазначається, що проект рамкової угоди, підготовлений спеціалістами "Укрзалізниці", буде передано на розгляд учасникам ринку вже на початку вересня.

До круглого столу були запрошені представники компаній, які брали участь у нещодавній екстреній процедурі закупівлі дизпального, що була пов’язана зі зривом тендерного процесу, а саме: ТОВ "Анвітрейд", ТОВ "Газтрим", ТОВ "Нафтотрейд-Капітал", ПП "Окко Контракт", ТОВ "ТД "Сокар Україна", ТОВ "Торум", ТОВ "Оіл-Трейд 2018", ТОВ "Альянс Енерго Трейд", ТОВ "Глуско Україна", ТОВ "Енерджі Юніон", ПАТ "Укртатнафта", ТОВ "БНК-Україна".

У компанії нагадали, що за результатами зазначеної процедури "Укрзалізниці" вдалося зекономити 45 млн грн. У подальшому економія збільшилася за рахунок падіння показників Platts, зазначається у повідомленні.

Як відомо, "Укрзалізниця" стала першою державною компанією України, яка почала постачати дизпальне із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням котирувань Platts.

Нагадаємо:

16 серпня Антимонопольний комітет розблокував тендери УЗ.

Як відомо, тендери на 100 тисяч тонн дизпалива були оголошені 30 травня. Аукціони мали пройти на початку серпня, але процедури були заблоковані напередодні першого аукціону перехресними скаргами "Торума" і "Сокар Україна".

Після цього 3 серпня УЗ через критично низькі запаси палива провела екстрені тендери на 60 тисяч тонн дизельного палива. Переможцями стали "Торум" (20 тисяч тонн), "Приват" (20 тисяч тонн), Glusco (10 тисяч тонн) і "Альянс Енерго Трейд" (10 тисяч тонн). Станом на 13 серпня, контракти підписані на 30 тисяч тонн (по 10 тисяч тонн з ТОВ "Торум", "Альянс Енерго Трейд" і "Глуск Україна").

14 серпня "Укрзалізниця" оголосила ще 5 тендерів на закупівлю 50 тисяч тонн із застосуванням формульного розрахунку ціни.

Економічна правда