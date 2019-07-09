Оточення Медведчука долучилося до проекту забудови на Осокорках

Помічник нардепа Тараса Козака після президентських виборів став підписантом ТОВ "Академ-Клуб", яке контролював нардеп-забудовник Максим Микитась і яке орендує понад 40 га на березі Дніпра у Києві під забудову.

Йдеться про Яна Марченка, пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані відкритих реєстрів.

У 2005-2006 рр Київрада передала ТОВ "Академ-Клуб" в оренду на 25 років дві ділянки загальною площею 40,24 га для комплексної забудови з відселенням мешканців на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні (с. Осокорки) у Дарницькому районі столиці.

У грудні 2018 року до лондонської компанії "Omnia Trading Ltd", яка була єдиним засновником "Академ-Клубу", приєдналася компанія "Lurrow Capital Limited" (Гернсі).

7 червня 2019 року замість "Lurrow Capital Limited" до складу засновників увійшла кіпрська компанія "Pilawer Limited".

Крім того, в "Академ-Клубу" разом із керівником Зохрою Нагієвою з’явився підписант, виконавчий директор Ян Марченко. Тепер усі договори підписують вони обоє.

Omnia і Pilawer наразі володіють по 50% статутного фонду "Академ-Клубу".

Кінцевим бенефіціарним власником Omnia Trading Ltd є Вікторія Гречана – це співзасновниця "Укрбуду", який очолює Олег Майборода. Останній також очолює ТОВ "Укрбуд Девелопмент", кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Максим Микитась.

Кінцевим бенефіціаром Pilawer Limited значиться Олександр Кісель з Угорщини.

Керівник "Академ-Клубу" Зохра Нагієва є співзасновницею низки фірм разом із Сергієм Якусевичем, заступником голови правління "Укрбуду".

У свою чергу, Ян Марченко – це помічник нардепа Тараса Козака, соратника Віктора Медведчука, що балотується в парламент від партії "Опозиційна платформа – За життя". Тарас Козак за останні пару років став власником телеканалів NewsOne, "112" та "ZIK".

Ян Марченко є керівником ТОВ "Укрсвіс Легал Сервісис" (у стані ліквідації), засновниками якого є швейцарець Патрик Стач та нардеп Тарас Козак.

Також Ян Марченко є керівником і співзасновником ТОВ "Прайвет Канселер" разом із Микитою Позом, причетним, зокрема, до продажу антрациту з окупованого Донбасу.

Крім того, Ян Марченко був співвласником ТОВ "Тамаваровудекспорт", ТОВ "Галицька аграрна компанія", ТОВ "МБК Агротехніка" і ТОВ "Ландрас-Агро". У 2017 році схема власності в цих фірмах змінилась і замість Яна Марченка їх співвласницею стала Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

Співзасновником цих фірм також є, зокрема, Богдан Козак – брат нардепа Тараса Козака і бізнес-партнер Сергія Медведчука (брата Віктора Медведчука).

Нагадаємо:

У 2015 році прокуратура в суді вимагала розірвати договори оренди з "Академ-Клубом" і повернути ділянки 40,24 га загальною вартістю 150 млн грн Київраді через порушення по сплаті орендної плати та використання ділянок не за цільовим призначенням.

Суди апеляційної та касаційної інстанцій у задоволенні позову прокуратурі відмовили.

У 2007 році був затверджений Детальний план території 11-го мікрорайону Позняки-Західні. Він передбачав будівництво п’яти 6-28-поверхових житлових комплексів.

У листопаді 2013 року Київрада вирішила оновити містобудівну документацію у Києві: проекти ДПТ, розроблені у 2000-2010 рр застаріли – вирішили розробити нові ДПТ, у т.ч. 11-го мікрорайону Позняки-Західні.

Українська правда