Суд не дозволив забрати в "Нафтогазу" контроль над "трубою Медведчука"

unsplash

Суд відхилив позов "Прикарпатзахідтрансу" щодо дозволу "Укртранснафти" управляти нафтопроводом "Самара-Західний напрямок".

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету.

Так, 3 листопада Господарський суд м. Києва відмовив ТОВ "Прикарпатзахідтранс" у задоволенні позовних вимог. Компанія просила визнати недійсним і скасувати рішення АМКУ щодо надання дозволу "Укртранснафті" управляти нафтопродуктоводом "Самара-Західний напрямок".

У червні АМКУ дозволив АТ "Укртранснафта" (дочка "Нафтогазу" – ЕП) одержати в управління частину магістрального нафтопродуктоводу "Самара-Західний напрямок".

Комітет встановив, що ринок транспортування нафтопродуктів трубопроводами знаходиться у стані природної монополії, а в результаті даної концентрації змінюється лише управитель активів. Відтак концентрація не змінить структуру ринку.

Також Комітет встановив, що Нафтогаз планує використовувати до 30 % потенційної потужності "труби", а після концентрації потенційна частка на відповідному ринку не перевищить 12 %.

Нагадуємо:

У лютому цьогоріч Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" – за 4 дні після накладення РНБО санкцій на нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Журналісти тривалий час пов’язували нафтопродуктопровід з Медведчуком. У травні Bihus.info опублікували "плівки" у яких йдеться про повернення нардепом контролю над частиною нафтопродуктопроводу "Самара" після націоналізації

Трубопровод був побудований за часів Радянського Союзу і після проголошення незалежності на підставі правонаступництва мав перейти у власність держави Україна.

Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали.

У 2015 році "ПрикарпатЗахідтранс" продали. Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод" білоруського бізнесмена Мікалая Варабья.

Після арешту частину труби передали на управління Нафтогазу, а вже у вересні "Укртранснафта" отримала усі необхідні для цього документи.

Економічна правда