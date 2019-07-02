Заборгованість населення за комунальні послуги знижується

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у травні 2019 року знизилась на 9,8% від рівня квітня та становить 52 мільярдів гривень (без урахування електроенергії).

Про це повідомили у Держслужбі статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними Держстату, в цілому у травні 2019 року українці сплатили за житлокомпослуги 11,5 млрд грн, що становило 203,9% нарахованої за цей місяць суми.

Найвищий рівень оплати житлокомпослуг у травні 2019 року зафіксовано у Київській (318% суми нарахувань), Тернопільській (312,1%) та Кіровоградській (311,6%) областях, найнижчий - у Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях та м.Києві (163-177% суми нарахувань).

Зазначається, що з початку року з населенням укладено 26,4 тисяч договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму 191,3 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 108,1 млн грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) у травні 2019 року становили 779,4 грн.

Нагадаємо:

Із 1 травня в Україні набув чинності Закон "Про житлово-комунальні послуги", який передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату послуг у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, а також низку інших важливих змін.

Зокрема у тексті документу зазначається, що у разі несвоєчасної оплати комуналки споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Детальніше про цей закон читайте у метаріалі ЕП: "Новий закон про комунальні послуги: що зміниться для споживачів".