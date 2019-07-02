Задолженность населения за коммунальные услуги снижается

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2019 года сократилась на 9,8% от уровня апреля и составляет 52 миллиардов гривен (без учета электроэнергии).

Об этом сообщили в Госслужбе статистики, передает "Интерфакс-Украина".

По данным Госстата, в целом в мае 2019 года украинцы заплатили за жилкомуслуги 11,5 млрд грн, что составило 203,9% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в мае 2019 года зафиксирован в Киевской (318% суммы начислений), Тернопольской (312,1%) и Кировоградской (311,6%) областях, самый низкий - в Винницкой, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях и Киеве (163-177% суммы начислений).

Отмечается, что с начала года с населением заключено 26,4 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 191,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 108,1 млн грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в мае 2019 года составляли 779,4 грн.

Напомним:

С 1 мая в Украине вступает в действие Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предусматривает начисление пени за несвоевременную оплату услуг в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, а также перечень других изменений.

В частности, в тексте документа отмечается, что в случае несвоевременной оплаты коммуналки потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Подробнее о новом законе читайте в материале ЭП: "Новый закон о коммунальных услугах: что изменится для потребителей".