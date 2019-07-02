Задолженность населения за коммунальные услуги снижается
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2019 года сократилась на 9,8% от уровня апреля и составляет 52 миллиардов гривен (без учета электроэнергии).
Об этом сообщили в Госслужбе статистики, передает "Интерфакс-Украина".
По данным Госстата, в целом в мае 2019 года украинцы заплатили за жилкомуслуги 11,5 млрд грн, что составило 203,9% начисленной за этот месяц суммы.
Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в мае 2019 года зафиксирован в Киевской (318% суммы начислений), Тернопольской (312,1%) и Кировоградской (311,6%) областях, самый низкий - в Винницкой, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях и Киеве (163-177% суммы начислений).
Отмечается, что с начала года с населением заключено 26,4 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 191,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 108,1 млн грн.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в мае 2019 года составляли 779,4 грн.
Напомним:
С 1 мая в Украине вступает в действие Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предусматривает начисление пени за несвоевременную оплату услуг в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, а также перечень других изменений.
В частности, в тексте документа отмечается, что в случае несвоевременной оплаты коммуналки потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.
Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.
Подробнее о новом законе читайте в материале ЭП: "Новый закон о коммунальных услугах: что изменится для потребителей".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua