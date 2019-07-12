Конгресмени США схвалили поправку про санкції проти держборгу РФ

Палата представників США ухвалила поправку до оборонного бюджету на 2020 рік, в який внесла заборону для американців проводити будь-які угоди з російським держборгом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

З такою ініціативою виступили демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.

Поправка в оборонний бюджет також "передбачає і механізм для зняття цих санкцій, якщо адміністрація прийде до висновку, що Росія не втручалася в американські вибори принаймні в ході одного виборчого циклу, і якщо конгрес погодиться з цим висновком", сказав Шерман перед конгресменами.

Разом з цим він зазначив, що Вашингтону потрібен механізм, який дозволить "покарати Росію за те, що вона зробила на попередніх виборах, і стримати її". За його словами, ця поправка якраз робить це.

Проект бюджету буде підписувати президент США Дональд Трамп після того, як документ затвердить палата представників і сенат.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов раніше запевняв, що росіянам не доведеться позичати за кордоном у 2019 році, якщо Сполучені Штати накладуть санкції на російський суверенний борг.

Європейська правда