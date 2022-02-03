Естонія запровадила додаткові санкції проти Білорусі – зупинила транзит нафтопродуктів

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Естонія запровадила додаткові санкції проти Білорусі та заборонила транзит нафтопродуктів через свою територію.

Як повідомляє ERR, про це на брифінгу 3 лютого оголосила прем’єрка Кая Каллас, пише "Європейська правда".

"Ми вирішили запровадити додаткові санкції проти Білорусі, призупинивши транзит нафти з митним кодом 2707 через Естонію", - заявила вона.

Каллас згадала сюжети, що набули резонансу у ЗМІ раніше цього тижня, про транзит білоруських нафтопродуктів через Естонію, об’єм якого суттєво зріс у 2021 році.

"Товари з кодом 2707 напряму не потрапляють під санкції (Заходу проти режиму Лукашенка), проте їхня мета - створювати тиск на білоруський режим та, опосередковано, на Росію, щоб вони змінювали свою поведінку", - зазначила Кая Каллас. Вона додала, що політика Естонії завжди грунтувалася на цінностях, і так буде і надалі.

У понеділок в естонській Eesti Päevaleht вийшов матеріал про те, що Білорусь під цим митним кодом перевозить через територію Білорусі продукцію у рекордних обсягах.

Після цього у середу Мінфін виступив з ініціативою запровадити додаткові санкції. У зверненні до уряду відомство зазначило, що хоча чинні європейські санкції не поширюються на вироблену у Білорусі продукцію з кам’яновугільної смоли та її транзит, але збереження такої ситуації послаблює загальну економічну ефективність санкцій, тому Естонії варто запровадити власні санкції щодо цієї групи товарів, а також ініціювати такий крок на рівні ЄС.

Нагадаємо, з 1 лютого Литва зупинила транзит підсанкційного "Білоруськалію".

Білорусь після цього запровадила заборону на залізничний транзит через свою територію для групи товарів з Литви.

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Європейська правда