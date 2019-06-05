МЗС розіслало листа про те, як телеком-ринку поводитись по відношенню до санкцій проти Huawei

Міністерство закордонних справ відправило в РНБО, регулятору і спецслужбам листа про те, як вести себе по відношенню до американських санкцій проти китайської компанії Huawei.

Про це з посиланням на інформацію двох незалежних один від одного джерел на телеком-ринку повідомляє Liga.Tech.

Про лист. Згідно з інформацією, 28 травня МЗС відправило РНБО і спецслужбам листа, що стосується діяльності в Україні компанії Huawei. Дипломати закликають провести перевірки взаємозв'язків із цією компанією.

"У контексті забезпечення національних інтересів України вважається за необхідне здійснити перевірку стану взаємодії компетентних ОДВ України, а також компаній у сфері ІТ на предмет співпраці з Huawei ....." - зазначається у зверненні.

Реакція МЗС. Хоча офіційно у прес-службі МЗС зазначили, що ніяких листів не відправляли, факт такого листа підтвердив один із його адресантів.

"Це перший дзвіночок, коли все пішло по офіційних каналах", - розповів високопоставлений співрозмовник одного з держорганів, зазначених у листі.

За його словами, раніше у представників МЗС були зустрічі щодо Huawei і відомство вирішило з'ясувати стан справ в Україні: хто використовує обладнання цього виробника, з якою метою і чи є загроза для держави.

Лист був адресований РНБО (перший у списку), а також Нацкомісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації, спецслужбам, Держспецзв'язку.

Як зазначає співрозмовник, під перевірками взаємодії Huawei з українськими держорганами та IT-компаніями, найімовірніше, мається на увазі збір даних. Мова не йде про перевірки з обшуками, про які ми звикли чути.

Джерело заявляє, що у світлі конфлікту США з Huawei МЗС і іншим органам, зазначеним у листі, доведеться вирішити два головні питання.

Перший - реакція наших спецслужб на потенційні загрози держбезпеки.

"По-хорошому треба би дізнатися у американських спецслужб, витік якої критичної інформації вони мають на увазі. Конкретики поки не було озвучено", - уточнює джерело. Чи стосується загроза тільки обладнання Huawei під 5G, чи всього заліза, яке є в країні?

Друге питання - зрозуміти, чи є взагалі в Україні механізм імплементації американських санкцій.

"Ми не можемо просто так взяти і застосувати указ США", - уточнює співрозмовник.

За його словами, у нас навряд чи є під такий розвиток подій готове законодавство. У Штатів не завадило б, на його думку, запитати, що робити Україні, якщо вона підтримає їхні санкції.

"Адже заборона обладнання Huawei може поставити під удар весь телеком-ринок. У нас значна частина мереж працює на китайському залозі ", - підкреслює співрозмовник.

Реакція ринку. Новина про підготовку можливих заходів, які можна застосувати до Huawei, застала як українських операторів і провайдерів, так і саму компанію зненацька.

В Укртелекомі, lifecell, Vodafone і Huawei зазначили, що ніяких запитів або розпоряджень від держорганів не отримували і не знають про лист.

"Виробничі та логістичні процеси Huawei відповідають всім необхідним із законодавчими та регуляторними нормативним актам. Бізнес-процеси компанії функціонують у звичайному режимі ... Ми залишаємося відданими Україні та будемо надавати якісні продукти і послуги для жителів країни", - зазначили в українському офісі китайського гіганта.

Україна рано чи пізно повинна була визначитися в питанні Huawei - загроза це чи ні, каже телеком-експерт Олени Мініч.

На її думку держоргани і так володіють даними про наявне обладнання операторів і об'єкти критичної інфраструктури.

Наступним кроком може бути визначення вразливості цього обладнання, яке повинні робити фахівці Держспецзв'язку, СБУ і МВС.

"Для тестування такої вразливості потрібен тестовий майданчик і саме устаткування. Це не копійчані витрати. Але тут може допомогти співпраця з операторами і самим Huawei, якщо вони захочуть", - підсумовує Мініч.

Нагадаємо:

У середині травня президент США Дональд Трамп заборонив компаніям США використовувати телеком-обладнання Huawei, так як воно нібито загрожує безпеці.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Незабаром після цього про припинення співпраці стали оголошувати великі американські компанії - постачальники компонентів і софта для Huawei: Google, Intel, Qualcomm, Microsoft.

Шпигунський скандал із Huawei із різною інтенсивністю тягнеться з кінця минулого року.

Економічна правда