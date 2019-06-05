МИД разослало письмо о том, как телеком-рынку вести себя в отношении санкций против Huawei

Министерство иностранных дел отправило в СНБО, регулятору и спецслужбам письмо о том, как вести себя в отношении американских санкций против китайской компании Huawei.

Об этом со ссылкой на информацию двух независимых друг от друга источников на телеком-рынке сообщает Liga.Tech.

О письме. Согласно информации, 28 мая МИД отправило СНБО и спецслужбам письмо, которое касается деятельности в Украине компании Huawei. Дипломаты призывают провести проверки взаимосвязей с этой компанией.

"В контексте обеспечения национальных интересов Украины представляется необходимым осуществить проверку состояния взаимодействия компетентных ОДВ Украины, а также компаний в сфере ИТ на предмет сотрудничества с Huawei ..... " – говорится в обращении.

Реакция МИД. И хотя официально в пресс-службе МИДа отметили, что никаких писем не отправляли, факт такого письма подтвердил один из его адресантов.

"Это первый звоночек, когда все пошло по официальным каналам", - рассказал высокопоставленный собеседник одного из госорганов, указанных в письме.

По его словам, ранее у представителей МИДа были встречи по вопросу Huawei и ведомство решило выяснить состояние дел в Украине: кто использует оборудование этого производителя, с какой целью и есть ли угроза для нашего государства.

Письмо было адресовано СНБО (первый в списке), а также Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации, спецслужбам, Госспецсвязи.

Как отмечает собеседник, под проверками взаимодействия Huawei с украинскими госорганами и IT-компаниями, вероятнее всего, подразумевается сбор данных. Речь не идет о проверках с обысками, о которых мы привыкли слышать.

Источник заявляет, что в свете конфликта США с Huawei МИДу и другим органам, указанным в письме, придется решить два главных вопроса.

Первый - реакция наших спецслужб на потенциальные угрозы госбезопасности.

"По-хорошему нужно бы узнать у американских спецслужб, утечку какой критической информации они имеют в виду. Конкретики пока не было озвучено", - уточняет источник. Касается ли угроза только оборудования Huawei под 5G или всего железа, которое есть в стране?

Второй вопрос - понять, есть ли вообще в Украине механизм имплементации американских санкций.

"Мы не можем просто так взять и применить указ США", - уточняет собеседник.

По его словам, у нас вряд ли есть под такое развитие событий готовое законодательство. У Штатов не мешало бы, по его мнению, спросить, что делать Украине, если она поддержит их санкции.

"Ведь запрет оборудования Huawei может поставить под удар весь телеком-рынок. У нас значительная часть сетей работает на китайском железе", - подчеркивает собеседник.

Реакция рынка. Новость о подготовке возможных мер, которые можно применить к Huawei, застала как украинских операторов и провайдеров, так и саму компанию врасплох.

В Укртелекоме, lifecell, Vodafone и Huawei отметили, что никаких запросов или распоряжений от госорганов не получали и не знают о письме.

"Производственные и логистические процессы Huawei соответствуют всем необходимым законодательным и регуляторным нормативным актам. Бизнес-процессы компании функционируют в обычном режиме... Мы остаемся преданными Украине и будем предоставлять качественные продукты и услуги для жителей страны", - отметили в украинском офисе китайского гиганта.

Украина рано или поздно должна была определиться в вопросе Huawei - угроза это или нет, говорит телеком-эксперт Елены Минич.

По ее мнению госорганы и так владеют данными об имеющемся оборудовании операторов и объектах критической инфраструктуры.

Следующим шагом может быть определение уязвимости этого оборудования, которое должны делать специалисты Госспецсвязи, СБУ и МВД.

"Для тестирования такой уязвимости необходимо реальная тестовая площадка и само оборудование. Это не копеечные затраты. Но тут может помочь сотрудничество с операторами и самим Huawei, если они захотят", - суммирует Минич.

Напомним:

В середине мая президент США Дональд Трамп запретил компаниям США использовать телеком-оборудование Huawei, так как оно якобы угрожает безопасности.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

Вскоре после этого о приостановке сотрудничества стали объявлять крупные американские компании - поставщики компонентов и софта для Huawei: Google, Intel, Qualcomm, Microsoft.

Шпионский скандал с Huawei с разной интенсивностью тянется с конца прошлого года.

Экономическая правда