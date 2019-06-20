Євросоюз продовжив "кримські санкції" ще на рік

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити "кримські санкції" ще на один рік.

Як повідомляє "Європейська правда", це рішення було ухвалене в Брюсселі в четвер.

"20 червня 2019 року Рада продовжила застосування обмежувальних заходів у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Обмежувальні заходи застосовуються до осіб та компаній, які розташовані у ЄС. Санкції ЄС включають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

У Раді ЄС окремо нагадали про декларацію глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні від 17 березня 2019 року, у якій ішлося, що через п'ять років після незаконної анексії Криму та Севастополя Росією ЄС залишається непохитним у своїй прихильності суверенітету України територіальної цілісності.

З березня 2014 року ЄС поступово вводив обмежувальні заходи проти Росії у відповідь на навмисну дестабілізацію України, включаючи продовжені сьогодні санкції.

Рішення Ради привітав посол України в ЄС Микола Точицький. У своєму Twitter він зазначив: нещодавні "вироки" російських судів у справах кримських татар засвідчили, що окупований Крим став "сірою зоною", де не діють гарантії прав людини.

Посол закликав до посилення міжнародного тиску на РФ, назвавши його ключовим для деокупації Криму.

Європейська правда