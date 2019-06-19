UberShuttle запустив новий маршрут: від Солом'янки до "Гулівера" за 15 грн
UberShuttle запустила новий маршрут від Солом'янки до торгово-розважального центру "Гулівер" у столиці.
Про це повідомляє прес-служба Uber.
"Ми додали новий маршрут UberShuttle. Тепер ви можете дістатися від Солом'янки до Гулівера на Shuttle всього за 15 гривень ", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у травні 2019 року Uber презентував інноваційний сервіс для спільних щоденних поїздок для жителів Києва - UberShuttle, вартість проїзду в якому становить від 15 до 30 гривень.
Нагадаємо:
У квітні поточного року Uber анонсувала запуск в Києві пілотного проекту Uber Shuttle із травня.
Команда Uber в Україні в своєму блозі звернулася до киян із проханням розповісти, які маршрути, на їхню думку, можуть стати найпопулярнішими в місті.
Uber Shuttle - третя нова послуга, яку Uber запускає в Україні за останні півроку, після сервісу доставки їжі Uber Eats і сервісу Green з 100% подачею електромобілів.
Економічна правда
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