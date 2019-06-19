UberShuttle запустив новий маршрут: від Солом'янки до "Гулівера" за 15 грн

UberShuttle запустила новий маршрут від Солом'янки до торгово-розважального центру "Гулівер" у столиці.

Про це повідомляє прес-служба Uber.

"Ми додали новий маршрут UberShuttle. Тепер ви можете дістатися від Солом'янки до Гулівера на Shuttle всього за 15 гривень ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2019 року Uber презентував інноваційний сервіс для спільних щоденних поїздок для жителів Києва - UberShuttle, вартість проїзду в якому становить від 15 до 30 гривень.

Нагадаємо:

У квітні поточного року Uber анонсувала запуск в Києві пілотного проекту Uber Shuttle із травня.

Команда Uber в Україні в своєму блозі звернулася до киян із проханням розповісти, які маршрути, на їхню думку, можуть стати найпопулярнішими в місті.

Uber Shuttle - третя нова послуга, яку Uber запускає в Україні за останні півроку, після сервісу доставки їжі Uber Eats і сервісу Green з 100% подачею електромобілів.

Економічна правда