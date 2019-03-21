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У Glovo та UberEats з’явиться конкурент

Четвер, 21 березня 2019, 11:40
 

Провідна європейська транспортна платформа Bolt планує запустити послугу доставки їжі на всіх ключових ринках Європи та Африки.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

За словами CEO та співзасновника Bolt Маркуса Вілліга, компанії вдалося стати "платформою, що розвивається найшвидше в світі за найменших витрат" завдяки "ефективному підходу до роботи".

Тепер компанія організовує доставку їжі, застосовуючи той самий підхід.

"У нас є можливість об’єднати напрацьовані технології, ефективні методи роботи та досвід сотень тисяч водіїв для того, щоб створити найкращий сервіс доставки їжі для мільйонів людей у Європі й Африці, які щоденно користуються послугами Bolt", — зазначив Вілліг.

Нагадаємо, що сервіс доставки їжі UberEats запрацював у Києві в тестовому режимі на початку лютого.

Додаток для доставки Glovo, що дозволяє купувати, отримувати і відправляти будь-який продукт у межах міста, запрацював у Києві в жовтні 2018 року.

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