У Glovo та UberEats з’явиться конкурент
Провідна європейська транспортна платформа Bolt планує запустити послугу доставки їжі на всіх ключових ринках Європи та Африки.
Про це повідомили у прес-службі компанії.
За словами CEO та співзасновника Bolt Маркуса Вілліга, компанії вдалося стати "платформою, що розвивається найшвидше в світі за найменших витрат" завдяки "ефективному підходу до роботи".
Тепер компанія організовує доставку їжі, застосовуючи той самий підхід.
"У нас є можливість об’єднати напрацьовані технології, ефективні методи роботи та досвід сотень тисяч водіїв для того, щоб створити найкращий сервіс доставки їжі для мільйонів людей у Європі й Африці, які щоденно користуються послугами Bolt", — зазначив Вілліг.
Нагадаємо, що сервіс доставки їжі UberEats запрацював у Києві в тестовому режимі на початку лютого.
Додаток для доставки Glovo, що дозволяє купувати, отримувати і відправляти будь-який продукт у межах міста, запрацював у Києві в жовтні 2018 року.
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