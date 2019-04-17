Uber запускає в Києві свою "маршрутку"

Компанія Uber планує в травні 2019 року запустити в Києві пілотний проект Uber Shuttle - сервіс з бронювання місця в мікроавтобусі, який буде слідувати по ряду обраних напрямків у межах міста.

Про це повідомили в прес-службі Uber, передає "Інтерфакс-Україна".

Як відзначили в Uber, під час цього пілотного проекту користувачі зможуть забронювати через додаток Uber місце в мікроавтобусі, який курсуватиме по одному з заздалегідь визначених напрямків.

У компанії відзначили, що основна мета пілотного проекту - використання технології Uber для пропозиції українським користувачам ще одного альтернативного способу пересування по місту.

"Цей пілотний проект є частиною стратегії Uber по розширенню можливостей мобільності, доступних на платформі", - підкреслюють в Uber.

У компанії відзначили, що Україна - дуже важлива для Uber, і компанія буде продовжувати інвестувати в країну, просуваючи на українському ринку нові продукти.

Команда Uber в Україні в своєму блозі звернулася до киян з проханням розповісти, які маршрути, на їхню думку, можуть стати найпопулярнішими в місті.

Uber Shuttle - третя нова послуга, яку Uber запускає в Україні за останні півроку, після сервісу доставки їжі Uber Eats і сервісу Green з 100% подачею електромобілів.

Інформація про напрямки і ціни на поїздки будуть доступні в день запуску Uber Shuttle.

Uber - технологічна компанія, яка розробляє мобільні сервіси на замовлення поїздок, доставки їжі та оренди електровелосипедів. Компанія надає послуги приблизно в 600 містах в 64 країнах.

В Україні Uber присутній з 2016 року, доступний у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Нагадаємо, у березні Uber домовилася про покупку близькосхідного конкурента Careem Networks за 3,1 мільярда доларів.