UberShuttle запустил новый маршрут: от Соломенки до "Гулливера" за 15 грн
UberShuttle запустила новый маршрут от Соломенки до торгово-развлекательного центра "Гулливер" в столице.
Об этом сообщает пресс-служба Uber.
"Мы добавили новый маршрут UberShuttle. Теперь вы можете добраться от Соломенки до Гулливера на Shuttle всего за 15 гривень", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае 2019 года Uber представил инновационный сервис для совместных ежедневных поездок для жителей Киева – UberShuttle, стоимость проезда в котором составляет от 15 до 30 гривень.
Напомним:
В апреле текущего года Uber анонсировала запуск в Киеве пилотного проекта Uber Shuttle на май.
Ранее команда Uber в Украине в своем блоге обратилась к киевлянам с просьбой рассказать, какие маршруты, по их мнению, могут стать самыми популярными в городе.
Uber Shuttle – третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине в течение полугода, после сервиса доставки еды Uber Eats и сервиса Green с 100% подачей электромобилей.
Экономическая правда
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