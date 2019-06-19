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UberShuttle запустил новый маршрут: от Соломенки до "Гулливера" за 15 грн

Среда, 19 июня 2019, 11:57
 

UberShuttle запустила новый маршрут от Соломенки до торгово-развлекательного центра "Гулливер" в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Uber.

"Мы добавили новый маршрут UberShuttle. Теперь вы можете добраться от Соломенки до Гулливера на Shuttle всего за 15 гривень", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2019 года Uber представил инновационный сервис для совместных ежедневных поездок для жителей Киева – UberShuttle, стоимость проезда в котором составляет от 15 до 30 гривень.

Напомним:

В апреле текущего года Uber анонсировала запуск в Киеве пилотного проекта Uber Shuttle на май.

Ранее команда Uber в Украине в своем блоге обратилась к киевлянам с просьбой рассказать, какие маршруты, по их мнению, могут стать самыми популярными в городе.

Uber Shuttle – третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине в течение полугода, после сервиса доставки еды Uber Eats и сервиса Green с 100% подачей электромобилей.

Экономическая правда

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