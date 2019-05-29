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В Україні дозволять проектувати багаторівневі паркінги - Мінрегіон

Середа, 29 травня 2019, 18:15
 

Незабаром у громадських закладах України можна буде проектувати багаторівневі паркінги: вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки зможуть мати до 5 поверхів, автоматизовані підземні паркінги - до 9.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

Відповідні державні будівельні норми "Громадські будинки і споруди" вступають у дію з 1 червня.

Це має вирішити проблему з нестачею місць для паркування, зокрема:

збільшити кількість паркомісць, які можуть проектуватися в складі громадських закладів;

заощадити простір на організацію таких парковок; 

підвищити комфорт відвідувачів, які користуються індивідуальним транспортом.

Такі підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками, а в‘їзди і виїзди з підземних і підземно-надземних гаражів мають бути віддалені від вікон житлових будинків, приміщень громадського призначення з постійним перебуванням людей, ділянок шкіл, інтернатів, оздоровчих та дошкільних закладів відповідно до вимог інших документів, підкреслили у Мінрегіоні.

Нагадаємо, згідно з новими ДБН визначено також вимоги щодо правильного влаштування паркомісць, призначених для користування людьми з інвалідністю та іншими маломобільними особами – людьми похилого віку, вагітними, батьками з маленькими дітьми.

Економічна правда

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транспорт Мінрегіон Парцхаладзе

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