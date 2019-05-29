В Украине разрешат проектировать многоуровневые паркинги - Минрегион

Вскоре в общественных заведениях Украины можно будет проектировать многоуровневые паркинги: встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки смогут иметь до 5 этажей, автоматизированные подземные паркинги - до 9.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

Соответствующие государственные строительные нормы "Общественные здания и сооружения" вступают в силу с 1 июня.

В Минрегионе считают, что это позволит решить проблему с нехваткой мест для парковки, в частности:

увеличить количество паркомест, которые могут проектироваться в составе общественных учреждений;

сэкономить пространство на организацию таких парковок;

повысить комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.

Такие подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками, а въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны размещаться на расстоянии от окон жилых домов, помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений в соответствии с требований других документов, подчеркнули в Минрегионе.

Напомним, согласно новым ГСН определены также требования по правильному обустройству паркомест для людей с инвалидностью и других маломобильных лиц – пожилых людей, беременных, родителей с маленькими детьми.

Экономическая правда