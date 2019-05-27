Парковки для маломобільних людей влаштовуватимуть згідно нових норм - Парцхаладзе

В Україні згідно з новими державними будівельними нормами визначено вимоги та параметри щодо правильного влаштування паркомісць, призначених для користування людьми з інвалідністю та іншими маломобільними особами – людьми похилого віку, вагітними жінками, батьками з маленькими дітьми.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Згідно чинного законодавства, не менше 10% машиномісць на парковках повинні бути обов’язково передбачені для користування людьми з інвалідністю та іншими маломобільними особами. Обов’язкові вимоги та параметри щодо правильного влаштування таких паркомісць ми прописали у нових державних будівельних нормах "Інклюзивність будівель і споруд"", - написав він.

За словами Парцхаладзе, щоб такими паркомісцями було зручно користуватися, при їх проектуванні має бути враховано наступні умови:

ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше 3,5 метрів;

розміри паркувальних місць, які розташовані паралельно бордюру, обов’язково повинні забезпечувати доступ до задньої частини авто, щоб використовувати пандус або підйомний пристрій;

ці паркомісця повинні бути розміщені не далі ніж 50 м від доступного для осіб із інвалідністю входу до будівлі, при житлових будинках – не далі 100 м.

паркомісця повинні позначатися дорожніми знаками та горизонтальною розміткою відповідно до Правил дорожнього руху з піктограмами міжнародного символу доступності.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні набули чинності нові державні будівельні норми щодо інклюзивності, якими, зокрема, роботодавців зобов’язали облаштовувати інклюзивні робочі місця для людей із інвалідністю.

Економічна правда