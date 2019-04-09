Уряд перевірить витрати п'яти міністерств

До кінця 2019 року уряд проведе перевірку витрат коштів у п’яти міністерствах: МОН, МОЗ, Міненерговугілля, Мінсоцполітики та Мінагрополітики.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Огляди витрат у дев’яти сферах будуть проводити спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних міністерств та Мінфіну, а також незалежні експерти.

До 1 грудня 2019 року робочі групи мають подати звіти про огляди витрат у відповідних сферах до Кабінету Міністрів. Зазначені міністерства мають оприлюднити такі звіти на своїх офіційних сайтах та представити їх на засіданні Уряду.

За підсумками таких оглядів Уряд прийматиме рішення, що є підставою для внесення пропозицій до Бюджетної декларації та проекту державного бюджету на плановий період.

Огляд витрат (spending review) покаже, чи доцільно розподілені державні витрати, та допоможе виявити неефективні або неактуальні видатки. Буде зрозуміло, які з програм заслуговують кращого фінансування, або, навпаки, кошти з яких варто перерозподілити на інші програми.

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