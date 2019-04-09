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Кабмин проверит расходы пяти министерств

Вторник, 9 апреля 2019, 16:30
 

К концу 2019 года правительство проведет проверку расходов средств в пяти министерствах: МОН, Минздрав, Минэнергоугля, Минсоцполитики и Минагрополитики.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Обзоры расходов в девяти сферах будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих министерств и Минфина, а также независимые эксперты.

К 1 декабря 2019 рабочие группы должны представить отчеты об обзорах расходов в соответствующих сферах в Кабинет министров. Указанные министерства должны обнародовать такие отчеты на своих официальных сайтах и ​​представить их на заседании правительства.

По итогам таких обзоров правительство будет принимать решение, являющееся основанием для внесения предложений в Бюджетную декларацию и проекта государственного бюджета на плановый период.

Обзор расходов (spending review) покажет, целесообразно ли распределены государственные расходы, и поможет выявить неэффективные или неактуальны расходы. Будет понятно, какие из программ заслуживают лучшего финансирования, или, наоборот, средства из которых стоит перераспределить на другие программы.

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Кабмин госбюджет

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