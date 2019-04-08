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У Лондоні старі та забруднюючі авто сплачуватимуть додатковий збір

Понеділок, 8 квітня 2019, 13:55
 

У Лондоні водії старих та найбільш забруднюючих автомобілів, які захочуть в’їхати в центр міста, відтепер змушені сплачувати додатковий збір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Більшість автомобілів, які не відповідають вимогам, повинні будуть платити 12,50 фунтів стерлінгів за в'їзд в цей район - на додаток до вже існуючого протизаторного збору.

Транспортні засоби можуть бути перевірені за допомогою онлайн-перевірки, втім, існує перелік транспорту, що не відповідають вимогам. Це мотоцикли, які не відповідають стандартам Euro 3, бензинові автомобілі і мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Euro 4, дизельні автомобілі і мікроавтобуси, які не відповідають стандартам Євро 6.

Той, хто не сплатить збір, буде оштрафований на 160 фунтів стерлінгів. Після першого порушення передбачене лише попередження.

У 2021 році зону стягування збору планують розширити, щоб охопити всю територію між північною і південною  кільцевими дорогами.

Європейська правда

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Лондон авто екологія

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