В Лондоне старые и загрязняющие авто будут платить дополнительный сбор

В Лондоне водители старых и наиболее загрязняющих автомобилей, которые захотят въехать в центр города, теперь вынуждены платить дополнительный сбор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Большинство автомобилей, которые не соответствуют требованиям, должны будут платить 12,50 фунтов стерлингов за въезд в этот район - в дополнение к уже существующему протизаторному сбору.

Транспортные средства могут быть проверены с помощью онлайн-проверки, впрочем, существует перечень транспорта, что не соответствуют требованиям. Это мотоциклы, которые не соответствуют стандартам Euro 3, бензиновые автомобили и микроавтобусы, которые не соответствуют стандартам Euro 4, дизельные автомобили и микроавтобусы, которые не соответствуют стандартам Евро 6.

Тот, кто не оплатит сбор, будет оштрафован на 160 фунтов стерлингов. После первого нарушения предусмотрено лишь предупреждение.

В 2021 году зону взимания сбора планируют расширить, чтобы охватить всю территорию между северной и южной кольцевыми дорогами.

Европейская правда