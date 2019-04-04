Як змінився обсяг переказів від заробітчан в Україну у 2018 році

Сума приватних грошових переказів з-за кордону в Україну минулоріч склала 10,888 млрд доларів. Це на 17,5% більше, ніж 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.pl.

За даними Національного банку України, найбільше коштів було перераховано з Польщі – 3,626 млрд доларів, що нині складає 13,9 млрд злотих. Це на 16,4% більше, ніж позаминулого року, втім менше, ніж минулоріч, коли українські робітники перерахували з Польщі 13 млрд злотих.

На другому місці – Росія, звідки українські трудові емігранти перерахували 948 млн доларів. Проте у цьому випадку відбулося різке зменшення числа переказів (на 26,6%). Це свідчить про все меншу привабливість російського ринку праці для українців.

Третю сходинку посіли США, звідки в Україну переказали 870 млн доларів, що на 28,1% більше, ніж 2017 року.

Перекази із Чехії склали 846 млн доларів. Ця країна після Польщі є найпопулярнішим напрямком у Європейському Союзі для трудової еміграції українців. Протягом минулого року сума переказів із Чехії в Україну збільшилася вдвічі.

Українці, що працюють в Італії, перерахували додому 492 млн доларів. Це на 10% більше, ніж роком раніше.

За даними Міністерства соціальної політики України, 3,2 млн українців постійно працюють за кордоном, а тимчасово - 7-9 мільйонів.

Згідно з даними Світового банку, грошові перекази від українських емігрантів на батьківщину торік зросли на 35% і склали 13,8% ВВП України.

Нагадаємо:

Через трудову міграцію в Україні може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання, констатували в НБУ.

Рекомендуємо почитати: За довгим злотим. Як українці офіційно влаштовуються на роботу у Польщі

Кадровий голод: як спинити відтік мізків і рук з України