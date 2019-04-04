Как изменился объем переводов от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году

Сумма частных денежных переводов из-за границы в Украину в прошлом составила 10,888 млрд долларов. Это на 17,5% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.pl.

По данным Национального банка Украины, больше всего средств было перечислено из Польши - 3,626 млрд долларов, что в настоящее время составляет 13,9 млрд злотых. Это на 16,4% больше, чем в позапрошлом году, однако меньше, чем в прошлом году, когда украинские работники перечислили из Польши 13 млрд злотых.

На втором месте - Россия, откуда украинские трудовые эмигранты перечислили 948 млн долларов. Однако в этом случае произошло резкое уменьшение числа переводов (на 26,6%). Это свидетельствует о все меньшей привлекательности российского рынка труда для Украинской.

Третью строчку заняли США, откуда в Украину перевели 870 млн долларов, что на 28,1% больше, чем в 2017 году.

Переводы из Чехии составили 846 млн долларов. Эта страна после Польши является самым популярным направлением в Европейском Союзе для трудовой эмиграции украинцев. В течение прошлого года сумма переводов из Чехии в Украину увеличилась вдвое.

Украинцы, работающие в Италии, перечислили домой 492 млн долларов. Это на 10% больше, чем годом ранее.

По данным Министерства социальной политики Украины, 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а временно - 7-9 миллионов.

Согласно данным Всемирного банка, денежные переводы от украинских эмигрантов на родину в прошлом году выросли на 35% и составили 13,8% ВВП Украины.

Напомним:

Из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост, констатировали в НБУ.

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