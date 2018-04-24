За довгим злотим. Як українці офіційно влаштовуються на роботу у Польщі

Cкільки коштує легальне працевлаштування в Польщі, кого шукають польські компанії і чому рівень заробітків українців зростає, читайте у статті ЕП.

Олександр Івахнюк — журналіст, який працює у Польщі. Починав з роботи на книжковому складі, зараз він консультант з легалізації перебування іноземців у польських компаніях.

Олександр за фахом актор, тому іноді знімається у польських фільмах та рекламі. В розмові просить не називати українців, які працюють у Польщі, емігрантами чи заробітчанами, бо ці люди все одно є громадянами України.

"Я маю справи з громадянами України, які їдуть у Польщу для тривалого перебування і легалізації у ЄС", — каже він про свою нинішню роботу.

За його словами, найпростіше це зробити у Польщі. "П'ять років легального перебування — і людина отримує карту довготермінового резидента ЄС. Це майже як громадянство, з яким можна їхати працювати по всій Європі", — додає Івахнюк.

Польща стала ключовим напрямом трудової міграції українців. Кількість вакансій там зростає, тому поляки розраховують на подальше залучення українських громадян.

За розрахунками Центру економічних стратегій, зробленими на основі даних Держприкордонслужби України, середньорічна кількість перетинів українцями кордону з Польщею у 2009-2012 роках становила 9 млн, у 2014-2017 роках — 18 млн.

Держстат підтверджує: після 2013 року потік українців через польський кордон зріс удвічі. Ця країна посіла перше місце серед реципієнтів українських мігрантів, посунувши Росію на друге місце. Якщо у 2012 році близько 15% всіх українських мігрантів вказували, що працювали в Польщі, то у 2017 році їх частка зросла до 40%.

Чому Польща

Польський ринок праці більший, ніж румунський чи угорський, а уряд Польщі веде активну політику із залучення працівників. Українці розуміють, що попит на їх працю у Польщі є, а спрощені правила дозволяють легко оформитися на роботу офіційно.

У Польщі мінімальна зарплата становить 2 100 злотих, в Україні — 3 723 грн або 480 злотих.

"З 1 січня 2018 року поляки підвищили мінімальну ставку для українців. Зарплату українця прирівняли до зарплати поляка. Вона повинна бути не меншою 13,7 злотих, тобто на руки людина отримує 10 злотих за годину", — пояснює директор компанії з працевлаштування українців за кордоном Work Garant Тетяна Булгакова.

Не останню роль у рішенні поїхати працювати в Польщу відіграє близьке географічне розташування та низький рівень мовного бар'єру. "Наші працівники через три дні вже спілкуються з бригадирами, а впродовж місяця стають співробітниками, без яких не можуть обійтися. Вивчення польської для українця означає підвищення вартості години його роботи і швидке працевлаштування за фахом", — пояснює Івахнюк.

Джерело: соціологічне дослідження групи "Рейтинг", проведене в Україні на замовлення польської компанії Personnel Service

Скільки коштує легальне працевлаштування

Разом з ростом темпів трудової міграції збільшується число компаній, які займаються легалізацією працевлаштування. Відповідно до звіту фундації "Наш вибір", у 2015 році таких агенцій у Польщі було 6 081, у 2016 році — 7 386, у 2017 році — 8 646.

За словами економіста Центру економічної стратегії Юлії Рудої, українці можуть оформити своє працевлаштування в Польщі чотирма способами.

Перший — дозвіл на роботу, zezwoleń na pracę, який видає воєвода на підставі заяви роботодавця. За даними Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі, у 2017 році таких дозволів видано 192,5 тис порівняно з 50 тис у 2015 році.

Другий — заява про намір працевлаштування іноземця, oświadczeń. Дає право громадянам України та ще п'ятьох країн виконувати несезонні роботи протягом року.

У 2017 році в Польщі було 1,7 млн таких заяв, але кількість українців, влаштованих за цією схемою, могло бути близько 703 тис. У 2015 році таких заяв було зареєстровано 763 тис, але віз на цій підставі було видано лише 363 тис.

Третій — дозвіл на тимчасове проживання та роботу, який видає воєвода на підставі заяви іноземця. Документ дає право на проживання і роботу протягом трьох років.

Четвертий — дозвіл на сезонну роботу. Цей порядок почав діяти з 1 січня 2018 року. Він дає право працювати у сезонних сферах протягом дев'ятьох місяців.

"Послуги агентства з працевлаштування в Польщі коштують 5-6 тис грн, включаючи витрати на дорогу, страхування і візовий збір. Також працівник повинен мати 100-150 дол на харчування", — пояснює директор компанії Work Garant Тетяна Булгакова.

Кого шукають польські компанії

Польща пропонує більшість вакансій за робочими спеціальностями. Також популярні сезонні роботи в сільському господарстві. Вони починаються з березня із збирання урожаю в теплицях і закінчуються збором яблук восени.

Українці працюють по 10-12 годин. За словами Булгакової, такий ритм роботи не витримує близько 5% українців, які приїжджають до Польщі. Це переважно молодь.

"Стартова робота завжди некваліфікована. Наші працівники сприймають її як курси польської, за які не треба платити. Далі люди або відкривають свої фірми, або йдуть на роботу за фахом. Мій знайомий викладач англійської відпрацював два роки на складі, а тепер відкрив мовну школу через бізнес-інкубатор", — розповідає Івахнюк.

За даними соціологічного дослідження групи "Рейтинг", проведеного в Україні на замовлення польської компанії Personnel Service, 39% великих компаній у Польщі наймають працівників з України і 29% мають намір зробити це протягом року.

Джерело: соціологічне дослідження групи "Рейтинг", проведене в Україні на замовлення польської компанії Personnel Service

Скільки витрачають українці в Польщі

Економіст ЦЕС Юлія Руда зазначила, що у Польщі українці витрачають третину зароблених коштів, інше передають додому.

Українці, які перебувають у Польщі на короткострокових роботах, витрачають по 200-500 злотих, а решту заощаджують.

Польські роботодавці пропонують українцям пільги: безкоштовне проживання, транспортні послуги, а іноді і їжу. Ці пільги знижують витрати на життя в Польщі.

За даними Нацбанку Польщі, у 2016 році суми переказів в Україну становили майже 2 млрд дол, у 2017 році — вже 3,1 млрд дол. Однак майже всі гроші передаються не через платіжні системи, тому справжні обсяги переказів оцінити важко.

Зараз перед польським урядом гостро стоїть проблема легалізації трудових мігрантів, у тому числі українців. Частина українців вважає, що свої доходи краще приховати, щоб уникнути сплати податків та підписання контрактів.

"Логіка проста: українці думають, що зможуть привезти додому більше грошей, працюючи нелегально, але насправді вони в небезпеці. Ніхто не буде дбати про них після нещасного випадку, вони не зможуть піти на лікарняний і можуть лишитися без грошей, якщо роботодавець буде несправедливим", — вважає президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Проте мова йде не лише про тимчасові заробітки. Дані "Рейтингу" свідчать, що 11% українських працівників у Польщі думають про можливість постійного проживання в цій державі. За даними Головного управління статистики Польщі, у 2016 році українці купили майже 64 тис кв м нерухомості — найбільше серед іноземців.

Половина робітників з України приїжджає до Польщі на один-три місяці, тож для більшості з них перебування там — це короткочасна можливість заробити.