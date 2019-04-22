Зіпсована російська нафта досягла європейських НПЗ — ЗМІ

Неякісна російська нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук досягла європейських нафтопереробних заводів.

Про це enkorr повідомили трейдери, а також підтвердило джерело в компанії "Укртранснафта".

За словами представника міжнародного трейдера, нафта з підвищеним вмістом органічних хлоридів, станом на 22 квітня, досягла НПЗ в Німеччині, що знаходиться на північній гілці нафтопроводу "Дружба".

У свою чергу, джерело в АТ "Укртранснафта" повідомило, що ця нафта завтра досягне Угорського НПЗ групи MOL.

"Ми повідомили одержувачів нафти про проблеми з якістю ще в п'ятницю, проте через великодні свята відповіді на ці повідомлення ми не отримали. Очевидно, що реакція буде завтра, коли персонал НПЗ вийде на роботу", - повідомив співрозмовник в "Укртранснафті".

Джерело також додало, що у зв'язку з різким погіршенням якості нафти, "Укртранснафта" прийняла рішення не накопичувати її в своїх резервуарах, побоюючись корозійних процесів.

Як повідомляв enkorr з посиланням на головного інженера ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрія Вериго, джерело забруднення нафти виявлено в Самарі, тобто за 1,5 тис. Км від білоруського кордону. Швидкість нафтового потоку в трубопроводі - 6-7 км на годину, таким чином, буде потрібно не менше 8-10 днів, щоб якісна нафта замістила в трубопроводі зіпсовану.

Нагадаємо, перші повідомлення про неякісну нафту з нафтопроводу "Дружба" з'явилися 19 квітня від концерну "Білнафтохім".

Російська "Транснефть" визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають "технічний характер".