Всі розділи
Укр / Рус

Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через проблеми із нафтою

Понеділок, 22 квітня 2019, 11:29
 

Білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.

Про це повідомляє видання "Белта" з посиланням на слова заступника голови концерну Володимира Сізова.

"З урахуванням проведення посівної кампанії, наявних ризиків з переробки сировини з погіршеною якістю нами прийнято рішення про тимчасове обмеження поставок нафтопродуктів по експортних напрямках", - цитує видання слова Сізова.

19 квітня "Белнефтехим" вперше поскаржився на погіршення якості експортної нафти марки Urals, що надходить по нафтопроводу з Росії. Окремі проби показували перевищення допустимої норми хлоридів в 100 разів.

У зв'язку з цим "Белнефтехим" запросив офіційну зустріч з представниками "Транснефті".

21 квітня газета "Ведомости" з посиланням на "Вісник Нафтан" повідомила, що російська компанія "Транснефть" визнала факт поставки неякісної нафти в Білорусь.

За даними enkorr, в зв'язку зі сформованою ситуацією "Білоруська нафтова компанія" повністю припинила експорт світлих нафтопродуктів до нормалізації ситуації з поставками нафти.

"Поки всі "світлі" йтимуть на внутрішній ринок, по експорту пауза, скільки вона триватиме - невідомо", - сказав enkorr представник ЗАТ "БНК" на умовах конфіденційності.

Припинення поставок з Білорусі вже підтвердив трейдер в одному з найбільших імпортерів білоруських нафтопродуктів.

 

У 2018 році частка білоруського ДТ в балансі українського ринку становила 33%. Мозирський і Новополоцький НПЗ за підсумками минулого року відвантажили в Україну 2,343 млн т (-8% в порівнянні з 2017 роком).

Білоруські виробники залишаються основним джерелом постачання бензинів до України. У 2018 році імпорт бензину з Білорусі в Україну становив 836,5 тис. т, що дорівнює 44% обсягу українського ринку.

Читайте також: "Нафтові" санкції Росії: чи буде дефіцит пального в Україні

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Білорусь нафтопродукти

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Білорусь вимагатиме від Росії компенсацію за погану нафту 21 квітня 2019, 10:00
Лукашенко заявив, що Білорусь не проти спільної валюти з РФ 1 березня 2019, 12:10
У Білорусі запевнили, що не продають Україні вугілля з ОРДЛО 28 лютого 2019, 13:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!