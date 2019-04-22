Испорченная российская нефть достигла европейских НПЗ — СМИ

Некачественная российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений достигла европейских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом enkorr сообщили трейдеры, а также подтвердил источник в компании "Укртранснафта".

По словам представителя международного трейдера, нефть с повышенным содержанием органических хлоридов, по состоянию на 22 апреля, достигла НПЗ в Германии, находящегося на северной ветке нефтепровода "Дружба".

В свою очередь, источник в АО "Укртранснафта" сообщил, что эта нефть завтра достигнет Венгерского НПЗ группы MOL.

"Мы уведомили получателей нефти о проблемах с качеством еще в пятницу, однако из-за пасхальных праздников ответа на эти уведомления мы не получили. Очевидно, что реакция будет завтра, когда персонал НПЗ выйдет на работу", — сообщил собеседник в "Укртранснафте".

Источник также добавил, что в связи с резким ухудшением качества нефти, "Укртранснафта" приняла решение не накапливать ее в своих резервуары, опасаясь коррозийных процессов.

Как сообщал enkorr со ссылкой на главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго, источник загрязнения нефти выявлен в Самаре, то есть за 1,5 тыс. км от белорусской границы. Скорость нефтяного потока в трубопроводе — 6–7 км в час, таким образом, потребуется не менее 8–10 дней, чтобы качественная нефть заместила в трубопроводе испорченную.

Напомним, первые сообщения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим".

Российская "Транснефть" признала отклонение в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы имеют "технический характер".