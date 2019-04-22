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Держстат зафіксував падіння залізничних вантажоперевезень

Понеділок, 22 квітня 2019, 18:25
 

За перший квартал 2019 року обсяг перевезень вантажів залізничним транспортом в Україні зменшився на 2,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-березень поточного року залізничним транспортом в Україні було перевезено 77,1 млн тонн вантажів, що на 2,6% менше, ніж за січень-березень 2018 року.

З них залізних та марганцевих руд було перевезено 17,5 млн тонн (на 4,1% більше,ніж у першому кварталі 2018 року); зерна і продуктів перемелу — 10,7 млн тонн (на 19,8% більше); кам’яного вугілля — 10,1 млн тонн (на 2,6% менше); будівельних матеріалів — 5,7 млн тонн (на 26,1% менше); чорних металів — 5 млн тонн (на 5,6% менше).

Зазначимо, що за 2018 рік падіння залізничних вантажоперевезень перевищило 5%.

Економічна правда

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залізниця вагони

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