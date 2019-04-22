Госстат зафиксировал падение железнодорожных грузоперевозок

За первый квартал 2019 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в Украине уменьшился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-март текущего года железнодорожным транспортом в Украине было перевезено 77,1 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше, чем за январь-март 2018 года.

Из них железных и марганцевых руд было перевезено 17,5 млн тонн (на 4,1% больше,чем в первом квартале 2018 года); зерна и продуктов перемола — 10,7 млн тонн (на 19,8% больше); каменного угля — 10,1 млн тонн (на 2,6% меньше); строительных материалов — 5,7 млн тонн (на 26,1% меньше); черных металлов — 5 млн тонн (на 5,6% меньше).

Отметим, что за 2018 год падение железнодорожных грузоперевозок превысило 5%.

Экономическая правда