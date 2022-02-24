Більшість українських портів зачинена – Міністерство
Наразі більша частина портів закрита, жодних пошкоджень портової інфраструктури немає.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури на 12:00.
Відбувається координація з військовими.
В Мінінфра зауважили, що, як і раніше, більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.
Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.
Потяги до Харкова досі зупинено, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська, персонал евакуйовано.
Українське небо наразі залишається закритим.
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