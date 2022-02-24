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Більшість українських портів зачинена – Міністерство

Четвер, 24 лютого 2022, 12:09 - Дана Гордійчук

Наразі більша частина портів закрита, жодних пошкоджень портової інфраструктури немає. 

Про це повідомило Міністерство інфраструктури на 12:00.

Відбувається координація з військовими. 

В Мінінфра зауважили, що, як і раніше, більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. 

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями. 

Потяги до Харкова досі зупинено, з метою безпеки припинено рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська, персонал евакуйовано. 

Українське небо наразі залишається закритим.

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інфраструктура порти залізниця

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