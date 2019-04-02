Ryanair потрапив до десятки топ-забруднювачів повітря в ЄС

Ірландська авіакомпанія Ryanair приєдналася до 9 вугільних теплоелектростанцій у списку топ-10 забруднювачів повітря в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Перевізник, який транспортує 130 мільйонів осіб на рік, нарахував 9,9 мегатонн викидів парникових газів у 2018 році. Ця цифра зросла на 6,9% порівняно з минулим роком і на 49% за останні п'ять років.

"Що стосується клімату, то Ryanair - це нове вугілля. Ця тенденція продовжуватиметься лише до тих пір, поки Європа не зрозуміє, що цей недостатньо регульований сектор має бути приведений у відповідність, починаючи з податку на керосин і введенням правил, які змушують авіакомпанії переходити на авіаційне паливо з нульовим викидом", - сказав Ендрю Мерфі, менеджер з авіації Європейської федерації транспорту та навколишнього середовища.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі відкинув питання про зміну клімату як "повну маячню" в інтерв'ю два роки тому.

Белхатувська ТЕС - найбільша теплова електростанція в Європі, 38 мегатонн викидів на рік

Авіація відповідає приблизно за 3% викидів парникових газів в Європі, але прогнози свідчать, що до 2050 року цей показник може зрости до 700%, коли сектор зросте.

Мерфі назвав авіацію "найбільшим кліматичним провалом Європи".

Європейська правда