Ryanair попал в десятку топ-загрязнителей воздуха в ЕС

Ирландская авиакомпания Ryanair присоединилась к 9 угольным теплоэлектростанциям в списке топ-10 загрязнителей воздуха в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Перевозчик, транспортирующий 130 млн человек в год, насчитал 9,9 мегатонн выбросов парниковых газов в 2018 году. Эта цифра выросла на 6,9% по сравнению с прошлым годом и на 49% за последние пять лет.

"Что касается климата, то Ryanair - это новый уголь. Эта тенденция будет продолжаться лишь до тех пор, пока Европа не поймет, что этот недостаточно регулируемый сектор должен быть приведен в соответствие, начиная с налога на керосин и введения правил, которые заставляют авиакомпании переходить на авиационное топливо с нулевым выбросом", - сказал Эндрю Мерфи, менеджер по авиации Европейской федерации транспорта и окружающей среды.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири отверг вопрос об изменении климата как "полный бред" в интервью два года назад.

Белхатувская ТЭС - крупнейшая тепловая электростанция в Европе, 38 мегатонн выбросов в год

Авиация соответствует примерно 3% выбросов парниковых газов в Европе, но прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году этот показатель может вырасти до 700%, когда сектор возрастет.

Мерфи назвал авиацию "крупнейшим климатическим провалом Европы".

Европейская правда