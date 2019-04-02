Ryanair попал в десятку топ-загрязнителей воздуха в ЕС
Ирландская авиакомпания Ryanair присоединилась к 9 угольным теплоэлектростанциям в списке топ-10 загрязнителей воздуха в ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Перевозчик, транспортирующий 130 млн человек в год, насчитал 9,9 мегатонн выбросов парниковых газов в 2018 году. Эта цифра выросла на 6,9% по сравнению с прошлым годом и на 49% за последние пять лет.
"Что касается климата, то Ryanair - это новый уголь. Эта тенденция будет продолжаться лишь до тех пор, пока Европа не поймет, что этот недостаточно регулируемый сектор должен быть приведен в соответствие, начиная с налога на керосин и введения правил, которые заставляют авиакомпании переходить на авиационное топливо с нулевым выбросом", - сказал Эндрю Мерфи, менеджер по авиации Европейской федерации транспорта и окружающей среды.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири отверг вопрос об изменении климата как "полный бред" в интервью два года назад.
Авиация соответствует примерно 3% выбросов парниковых газов в Европе, но прогнозы свидетельствуют, что к 2050 году этот показатель может вырасти до 700%, когда сектор возрастет.
Мерфи назвал авиацию "крупнейшим климатическим провалом Европы".
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