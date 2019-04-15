Аналітик АТБ протягом року передавав комерційні таємниці конкурентам

Аналітик мережі супермаркетів АТБ зізнався у тому, що передавав комерційні таємниці конкурентам — мережі супермаркетів Варус, проте до кримінальної відповідальності за це він не був притягнутий.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

"Це перший випадок у практиці Національної поліції, коли доведено до кінця розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 232 Кримінального кодексу України — розголошення комерційної таємниці", — зазначається у повідомленні.

Суть справи

26 грудня слідчий подав клопотання про накладення арешту на майно працівників АТБ. Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ АТБ-маркет, починаючи з січня 2018 року розголошували конкурентам комерційну таємницю АТБ.

У судовій справі також вказано, що до скоєння кримінального правопорушення був причетний старший аналітик по консалтинговій інформації АТБ.

Зазначається, що він фотографував на телефон екран робочого комп’ютера і пересилав цю інформацію поштою представникам мережі супермаркетів Варус. За це він отримував від них винагороду.

Під час слідства аналітик зізнався у скоєнні правопорушення та компенсував збитки АТБ, проте до кримінальної відповідальності притягнутий так і не був.

"Обвинувачений був звільнений від кримінальної відповідальності у зв'язку зі щирим каяттям, відшкодуванням збитків та невеликою тяжкістю злочину", — повідомив юрист консалтингової компанії Оланс Груп Олександр Бондаренко.

Така ситуація, за його словами, скоріше виключення з правил.

"Адже зазвичай ті, хто розголосив комерційну чи конфіденційну таємницю відмовляються визнавати це, а належним чином доказати розголошення буває досить складно", — пояснив він.

І додав, що незважаючи на відсутність кримінальної відповідальності, "ця ухвала є судовим прецедентом, який доводить, що відшкодування збитків за розголошення комерційної таємниці в суді можливе на практиці та відбувається".

Нагадаємо, у лютому поточного року в АМКУ довели факт комерційного шпигунства і створили дорожню карту того, як тепер можна захищатися. Зокрема, розповіли, що робити, якщо колишні працівники вкрали бази даних клієнтів чи внутрішню аналітику.

Економічна правда