Аналітик АТБ протягом року передавав комерційні таємниці конкурентам
Аналітик мережі супермаркетів АТБ зізнався у тому, що передавав комерційні таємниці конкурентам — мережі супермаркетів Варус, проте до кримінальної відповідальності за це він не був притягнутий.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.
"Це перший випадок у практиці Національної поліції, коли доведено до кінця розслідування кримінальної справи, порушеної за ст. 232 Кримінального кодексу України — розголошення комерційної таємниці", — зазначається у повідомленні.
Суть справи
26 грудня слідчий подав клопотання про накладення арешту на майно працівників АТБ. Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ АТБ-маркет, починаючи з січня 2018 року розголошували конкурентам комерційну таємницю АТБ.
У судовій справі також вказано, що до скоєння кримінального правопорушення був причетний старший аналітик по консалтинговій інформації АТБ.
Зазначається, що він фотографував на телефон екран робочого комп’ютера і пересилав цю інформацію поштою представникам мережі супермаркетів Варус. За це він отримував від них винагороду.
Під час слідства аналітик зізнався у скоєнні правопорушення та компенсував збитки АТБ, проте до кримінальної відповідальності притягнутий так і не був.
"Обвинувачений був звільнений від кримінальної відповідальності у зв'язку зі щирим каяттям, відшкодуванням збитків та невеликою тяжкістю злочину", — повідомив юрист консалтингової компанії Оланс Груп Олександр Бондаренко.
Така ситуація, за його словами, скоріше виключення з правил.
"Адже зазвичай ті, хто розголосив комерційну чи конфіденційну таємницю відмовляються визнавати це, а належним чином доказати розголошення буває досить складно", — пояснив він.
І додав, що незважаючи на відсутність кримінальної відповідальності, "ця ухвала є судовим прецедентом, який доводить, що відшкодування збитків за розголошення комерційної таємниці в суді можливе на практиці та відбувається".
Нагадаємо, у лютому поточного року в АМКУ довели факт комерційного шпигунства і створили дорожню карту того, як тепер можна захищатися. Зокрема, розповіли, що робити, якщо колишні працівники вкрали бази даних клієнтів чи внутрішню аналітику.
Економічна правда
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