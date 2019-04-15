Аналитик АТБ течение года передавал коммерческие тайны конкурентам

Аналитик сети супермаркетов АТБ признался в том, что передавал коммерческие тайны конкурентам — сети супермаркетов Варус, однако к уголовной ответственности за это он так и не был привлечен.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

"Это первый случай в практике Национальной полиции, когда доведено до конца расследование уголовного дела, возбужденного по ст.232 Уголовного кодекса Украины — разглашение коммерческой тайны", — отмечается в сообщении.

Что произошло

26 декабря следователь подал ходатайство о наложении ареста на имущество работников АТБ. Согласно материалам ходатайства, должностные лица ООО АТБ-маркет, начиная с января 2018 года разглашали конкурентам коммерческую тайну АТБ.

В судебном деле также указано, что к совершению уголовного преступления причастен старший аналитик по консалтинговой информации АТБ.

Отмечается, что он фотографировал на смартфон экран рабочего компьютера и пересылал эту информацию по почте представителям сети супермаркетов Варус. За это он получал от них вознаграждение.

Во время следствия аналитик признался в совершении правонарушения и компенсировал убытки АТБ, однако к уголовной ответственности привлечен так и не был.

"Обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности в связи с искренним раскаянием, возмещением убытков и небольшой тяжестью преступления", — сообщил юрист консалтинговой компании Оланс Групп Александр Бондаренко.

Такая ситуация, по его словам, скорее исключение из правил.

"Ведь обычно те, кто разгласил коммерческую или конфиденциальную тайну отказываются признавать это, а должным образом доказать разглашение бывает достаточно сложно", — пояснил он.

И добавил, что несмотря на отсутствие уголовной ответственности, "это постановление является судебным прецедентом, который доказывает, что возмещение убытков за разглашение коммерческой тайны в суде возможно на практике и происходит".

Напомним, в феврале текущего года в АМКУ доказали факт коммерческого шпионажа и создали дорожную карту того, как теперь можно защищаться. В частности, рассказали, что делать, если бывшие работники украли базы данных клиентов или внутреннюю аналитику.

Экономическая правда