АТБ увійшов до трійки найбільших дискаунтерів Центральної та Східної Європи

АТБ

Українські рітейлери АТБ та Aurora увійшли до переліку провідних дискаунтерів (магазинів із широким асортиментом за зниженими цінами – ред) Центральної та Східної Європи.

Про це йдеться у дослідженні торгової нерухомості та ринку дискаунтерів Colliers ExCEEding Borders Retail Report 2021.

У регіоні налічується понад 30 мереж продовольчих дискаунтерів. За кількістю магазинів провідним рітейлером є Biedronka з понад 3100 магазинами у Польщі.

Німецька мережа Lidl займає друге місце з більш ніж 2000 магазинами. Найбільша мережа в Україні АТБ з приблизно 1270 магазинами посідає третє місце.

"Діскаунтер – дуже чітка модель: зрозумілі, стандартизовані магазини зі стабільним набором товарів. За рахунок цього дискаунтери орієнтовані на максимальне зниження собівартості відкриття нових локацій. Дискаунт-оператори можуть дозволити собі щільніше покриття районів і розташовуються ближче до свого споживача", – заявив ведучий експерт Colliers Ukraine у сегменті торгової нерухомості Ігор Заболоцький.

Серед непродовольчих дискаунтерів найбільшим за кількістю магазинів є Pepco, за ним слідуює KIK. Українська Aurora посіла третє місце. У неї 650 магазинів в Україні.

Як зазначив Заболоцький, в Україні продовольчі та непродовольчі дискаунтери відкриваються здебільшого у регіональних та невеликих містах, наближених до цільової аудиторії.

Економічна правда