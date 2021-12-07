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"ОККО" не купить мережу магазинів "Коло" співвласника АТБ: не дійшли згоди

Вівторок, 7 грудня 2021, 17:55
 
фото з сайту мережі

Мережа автозаправок "ОККО" (АТ "Концерн Галнафтогаз") не купить мережу магазинів "Коло" - за результатами переговорів сторони вирішили не укладати угоду щодо продажу-купівлі.

Про це повідомляє прес-служба інвесткомпанії BGV Group Management Геннадія Буткевича, активом якої є "Коло".

У BGV Group Management заявили, що дійсно вели переговори з "ОККО" щодо продажу мережі магазинів.

Зазначається, що сторони не дійшли єдиного бачення щодо умов договору.

Мережа роздрібної торгівлі "КОЛО" - мінімаркети формату "магазини біля дому". Бренд нараховує понад 260 магазинів.

BGV GROUP MANAGEMENT - інвестиційна компанія співвласника АТБ Геннадія Буткевича, яка розвиває бізнеси і проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.

Статки Буткевича в 2021 році Forbes оцінив у 530 млн доларів.

"ОККО" належить бізнесмену Віталію Антонову, статки якого Forbes Україна оцінило у 385 млн доларів.

Нагадаємо:

Раніше Forbes з посиланням на джерела повідомив, що мережу "Коло", до якої входить понад 250 магазинів формату "біля дому", планують продати, а перемовини ведуться з мережею автозаправок "ОККО".

Видання оцінювало вартість угоди у 15–20 млн доларів.

Економічна правда

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