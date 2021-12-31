Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів

Deus Robots

Компанія BGV Trident Capital, заснована Іллею Пономарьовим та Геннадієм Буткевичем, інвестувала 5 мільйонів доларів у стартап з виробництва роботів Deus Robots, створений Павлом Пікуліним у 2018 році.

Про це повідомляється в пресрелізі Deus Robots, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Залучені інвестиції будуть використані для організації серійного виробництва роботів для складської логістики, а також розширення числа розробників в Україні та виходу компанії на міжнародні ринки.

Планується, що до кінця 2022 року розпочнеться серійне виробництво з обсягом близько 400 роботів на місяць. Ці роботи будуть використовуватись для автоматизації логістичних процесів.

До цього часу Deus Robots розвивалася на особисті інвестиції своїх засновників. Пікулін вже проінвестував понад 1 млн. доларів у розвиток проєкту. У 2021 році Deus Robots випустила та поставила замовникам 40 роботів.

Вже зараз у портфелі Deus Robots замовлення на постачання понад 400 роботів у 2022-2023 роках.

"Один наш робот може працювати приблизно 18 годин на добу. Це перевищує робочий день вантажника або менеджера складу, у яких робочий день триває вісім годин. А додайте вихідні, відпустку, лікарняні та інші адміністративні витрати, пов'язані з наймом людей (навчання, транспортні витрати) та ін)", - заявив Пікулін.

Геннадій Буткевич є співзасновником мережі супермаркетів АТБ.