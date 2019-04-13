США намагаються санкціями перекрити експорт нафти з Венесуели

США ввели санкції проти чотирьох судноплавних компаній, які перевозили нафту з Венесуели на Кубу.

Про це пише DW.

За допомогою санкцій Вашингтон має намір посилити тиск на незаконний режим Ніколаса Мадуро, йдеться в заяві міністерства фінансів США.

Компанії, на які накладено санкції, отримують вигоду від того, що "режим Мадуро займається пограбуванням природних ресурсів", тоді як венесуельська нафта належить народу Венесуели, підкреслив міністр фінансів США Стів Мнучін.

Обмежувальні заходи Вашингтона торкнулися трьох фірм з Ліберії і однієї - з Італії. Під санкції підпали в цілому дев'ять танкерів, чотири з них перевозили нафту з Венесуели на Кубу. Активи цих компаній в США заморожені, а їх доступ до світових фінансових систем в значній мірі блокований.



Нагадуємо:

З початку року Венесуела знаходиться в глибокій політичній і соціальній кризі. Після того як 22 січня Мадуро знову зайняв пост президента, в країні почалися активні політичні протести. Днем пізніше голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента.

Легітимність лідерства Гуйадо визнали більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав. Тим часом Росія підтримує Ніколаса Мадуро.

28 січня США запровадили санкції проти нафтового сектора Венесуели з метою заблокувати отримання доходів від продажів нафти адміністрацією президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Умовою продовження роботи компаній є перерахування коштів на рахунки, заблоковані для режиму Мадуро.

Згодом Мінфін США запровадив санкції проти керівників Нацгвардії і поліції Венесуели за блокування доставки гуманітарної допомоги в країну.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон скасує більше віз, виданих відомим венесуельцям, щоб збільшити тиск на президента Ніколаса Мадуро, щоб той відмовився від влади.

Українська правда