Найбільш відчутними для Кремля будуть банківські санкції – експерт

Для того, щоби реально вплинути на поведінку Кремля й примусити Росію припинити агресію в Східній Європі, потрібно один за одним блокувати санкціями великі російські банки.

Таку оцінку в інтерв'ю "Укрінформу" висловив колишній радник віце-президента США, екс-помічник глави Пентагону Майкл Карпентер.

"США можуть зробити це в односторонньому порядку, ми можемо застосувати повні обмеження на всі операції для російських банків. Якщо б ми зробили це навіть проти одного з десяти найбільших російських банків, то мали б моментальний фінансовий ефект", - зауважив Карпентер.

За його словами, ці заходи керівництво Кремля відчуло б одразу.

Як приклад він навів подібну політику США щодо Ірану в 2013-2015 роках, яка призвела до повернення Тегерана до столу переговорів в контексті ядерної угоди.

"Але ми досі й близько не вчинили так із Росією, хоча для нас це нескладно", - зазначив Карпентер.

Він підкреслив, що такою є позиція не тільки Сполучених Штатів, а й Заходу в цілому. "І це насправді є великою помилкою", - зазначив американський експерт.

Нагадаємо, 20 березня Порошенко своїм указом №82/2019 ввів у дію рішення РНБО від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)".

Як повідомлялося, під санкції потрапили 294 юридичних і 848 фізичних осіб.

Зокрема, у список потрапили компанії, причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, а також кримського півострова та інші.

РНБО України також ввів обмежувальні заходи щодо деяких фізичних та юридичних осіб, до яких застосували санкції ЄС, США і Канада.

Окрім цього, на підставі пропозицій НБУ продовжені санкції до чотирьох банків із капіталом держави-агресора.