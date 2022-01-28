Банки РФ втратили майже 200 мільярдів рублів на тлі загрози вторгнення Росії в Україну

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Січневий обвал на російських фінансових ринках на тлі геополітичої напруженості та ймовірного вторгнення РФ в Украну коштував банкам, що працюють у Росії, приблизно 200 млрд руб (приблизно 2,58 млрд дол).

Про це йдеться в огляді банківського сектору, який підготував російський Центробанк, пише РБК.

"Так Центробанк РФ оцінив збитки кредитних організацій від переоцінки облігацій у їх портфелях - боргові папери дешевшали, а їх дохідність підскочила через збільшеної волатильності", - йдеться у повідомленні.

За даними Мосбіржі, у січні дохідності облігацій федеральної позики ( ОФЗ) збільшилися на 1,3 п.п.

Так, 24 січня ставки за деякими короткими випусками російських суверенних паперів досягали 10%, а до 26 січня індекс держоблігацій RGBI впав до нового локального мінімуму - 127,31 п.п. Загалом з початку року індикатор втратив 6%.

На цьому тлі Мінфін РФ двічі скасовував аукціони з розміщення ОФЗ, основними покупцями яких виступають саме банки.

При цьому, у ЦБ вважають, що насправді банки можуть і не зазнати втрат у 200 млрд руб, якщо ринки відновляться, а вартість облігацій у портфелях зросте.

Але негативна переоцінка за кілька днів січня вже втричі перевищила результати за весь 2021 рік - тоді вона склала мінус 65 млрд руб.

Нагадаємо:

На тлі обвалу рубля до мінімуму більш ніж за рік Центробанк РФ оголосив про зупинення купівлі валюти у рамках бюджетного правила.

Аналітики американського банку JPMorgan Chase & Co. більше не рекомендують клієнтам довгі вкладення у російський рубль на тлі наростання напруженості навколо України.