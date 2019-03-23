Наиболее ощутимыми для Кремля будут банковские санкции – эксперт

Для того чтобы реально повлиять на поведение Кремля и заставить Россию прекратить агрессию в Восточной Европе, нужно друг за другом блокировать санкциями крупные российские банки.

Такую оценку в интервью "Укринформу" выразил бывший советник вице-президента США, экс-помощник главы Пентагона Майкл Карпентер.

"США могут сделать это в одностороннем порядке, мы можем применить полные ограничения на все операции для российских банков. Если бы мы сделали это даже против одного из десяти крупнейших российских банков, то имели бы моментальный финансовый эффект", - сказал Карпентер.

По его словам, эти меры руководство Кремля почувствовало бы сразу.

В качестве примера он привел подобную политику США в отношении Ирана в 2013-2015 годах, которая привела к возвращению Тегерана за стол переговоров в контексте ядерного соглашения.

"Но мы до сих пор и близко не поступили так с Россией, хотя для нас это несложно", - сказал Карпентер.

Он подчеркнул, что такова позиция не только США, но и Запада в целом. "И это действительно является большой ошибкой", - подчеркнул американский эксперт.

Напомним, 20 марта Порошенко своим указом №82/2019 ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как сообщалось, под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц.

В частности, в список попали компании, которые были причастны к строительству транспортного перехода через Керченский пролив, проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, а также крымского полуострова и другие.

СНБО Украины также ввел ограничительные мероприятия к некоторым физическим и юридическим лицам, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Помимо этого, на основании предложений НБУ продлены санкции к четырем банкам с капиталом государства-агрессора.