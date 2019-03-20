Хто з російського бізнесу потрапив під нові українські санкції





Рада національної безпеки і оборони затвердила додатковий список із 294 юридичних осіб, щодо яких вводяться обмежувальні санкції.

Про це йдеться в указі президента №82/2019 від 19 березня, розміщеному на сайті глави держави.

Зокрема, до списку потрапили компанії, причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, а також кримського півострова, і компанії, які поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту та інші.

Зокрема, це компанії: "МАКО-холдинг" Олександра Януковича, EN + Group і ряд інших пов'язаних із Олегом Дерипаскою підприємств, російські "Силові машини" і "Стройтрансгаз", а також суднобудівний завод "Залив" народного депутата Костянтина Жеваго.

Також окрему групи складають 11 російських видавництв і книжкових інтернет-магазинів.

Потрапили до списку санкцій повторно українські "дочки" російських держбанків — Сбербанку, ВЕБ і ВТБ. Їм на два роки заборонено виводити капітал на користь пов'язаних із банками осіб.

До переліку також потрапила Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) і її представництво у Києві.

Також, за інформацією Інтерфакс-Україна, РНБО включило до списку санкцій російські і кримські будівельні компанії (понад 15 таких компаній).

До цього переліку потрапили: ТОВ "СГМ-Міст", ПАТ "Мостотрест" і ТОВ "Стройгазмонтаж" (усі — Москва, РФ), АТ "Інститут "Гіпростроймост — СанктПетербург", ТОВ "Мостотряд №75", будівельна холдингова компанія" Старе місто — КАРСТ" (усі — Санкт-Петербург), ТОВ "Портгідрострой", федеральна казенна установа "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" федерального дорожнього агентства", АТ "Фірма ДЕКО" (усі — Краснодарський край, РФ).

Окрім цього, у список потрапили: АТ "Краснодаргазстрой" і ТОВ "Мостдорстрой" (обидві — Краснодар, РФ), ТОВ "КБК Груп" (Сочі, РФ) і АТ "Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ" (Алдан, РФ).

У список також включені зареєстровані в Криму ТОВ "Боспорекострой" і ТОВ "ГідроПромСтрой".

У відношенні до цих компаній санкції введені строком на три роки і передбачають блокування їхнії активів, а також заборона на здійснення у них держзакупівель товарів, робіт і послуг.

Нагадуємо:

У травні 2018 року Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

24 травня на сайті Адміністрації президента України з'явились так звані "санкційні списки".

16 травня 2017 року Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про перші санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб з РФ.

Економічна правда