Заборона криптовалют у РФ: стала відома позиція Путіна – ЗМІ

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Президент РФ Володимир Путін підтримує пропозицію російського уряду щодо оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, відкидаючи пропозицію Центробанку щодо повної заборони.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на 3 джерела.

Агентство пише із посиланням на співрозмовників, що Путін згоден із пропозицією обмежити майнінг регіонами з надлишком електроенергії, такими як Іркутськ, Красноярськ та Карелія.

Речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився уточнити його позицію, нагадавши, що раніше він доручив уряду та ЦБ врегулювати розбіжності з цього питання.

Раніше, 26 січня, Путін попросив уряд і ЦБ "прийти до якоїсь єдиної думки" з цього питання.

При цьому сам він прямо не висловився на користь того чи іншого варіанту.

Нагадаємо:

Мінфін РФ виступає за регулювання, а не заборону криптовалюти на території країни.

Російський центробанк запропонував повну заборону на використання та створення всіх криптовалют, посилаючись на небезпеку для фінансової системи та навколишнього середовища країни.

Bloomberg писав, що підтримати повну заборону на операції з криптовалютами в Росії голову Центробанку Ельвіру Набіулліну переконала ФСБ, щоб позбавити доступу до цього виду фінансування опозицію, "небажані організації" та ЗМІ - "іноземних агентів".

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