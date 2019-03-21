Петиція з вимогою скасувати Brexit набрала мільйон підписів

Петиція з вимогою скасувати вихід Британії з ЄС, розміщена на британському урядовому сайті, набрала мільйон підписів.

Станом на 16:54 за київським часом петиція набрала 1 000 364 підписи.

У четвер сайт петицій працював з перебоями через сотні тисяч заходів людей, які прагнули залишити свій підпис під закликом зупинити Brexit.

Парламент Британії має розглянути петицію, якщо вона набирає більше 100 тисяч підписів.

"Уряд постійно стверджує, що вихід з ЄС – це воля людей", - стверджує організатор петиції Маргарет Анне Георгіаду.

"Ми повинні зупинити ці твердження, довівши те, наскільки сильною є нині підтримка збереження членства у ЄС", - додала вона.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей звинуватила депутатів у затримці Brexit і закликала їх прийняти угоду з ЄС, тому що люди "втомилися від боротьби і політичних ігор".

Європейська правда