Петиция с требованием отменить Brexit набрала миллион подписей

Петиция с требованием отменить выход Британии из ЕС, размещенная на британском правительственном сайте, набрала миллион подписей.

По состоянию на 16:54 по киевскому времени петиция набрала 1 млн 364 подписи.

В четверг сайт петиций работал с перебоями из-за сотни тысяч людей, которые стремились оставить свою подпись под призывом остановить Brexit.

Парламент Великобритании должен рассмотреть петицию, если она набирает более 100 тыс. подписей.

"Правительство постоянно утверждает, что выход из ЕС - это воля людей", - утверждает организатор петиции Маргарет Анне Георгиаду.

"Мы должны остановить эти заявления, доказав, насколько сильна сейчас поддержка сохранения членства в ЕС", - добавила она.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила депутатов в задержке Brexit и призвала их принять соглашение с ЕС, потому что люди "устали от борьбы и политических игр".

Европейская правда