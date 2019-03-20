Україна ввела нові санкції проти Росії

У список санкцій Ради національної безпеки і оборони, який введений у дію указом президента, потрапили 294 юридичних і 848 фізичних осіб.

Про це йдеться в указі президента №82/2019 від 19 березня, розміщеному на сайті глави держави Петра Порошенка.

Як уточнили в РНБО, списки включають фізичних і юридичних осіб, які:

причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;

причетні до збройного нападу і захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;

причетні до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також на кримському півострові;

демонстративно порушували українське законодавство виїзду/в'їзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейні збірки, що належать Україні.

Окрім того, санкції застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ і депутатів Державної Думи РФ.

РНБО також ввела обмежувальні заходи щодо окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США і Канада.

Також на підставі пропозицій Національного банку продовжені санкції до чотирьох банків із капіталом держави-агресора.