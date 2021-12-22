12% компаній із списку РНБО змінили назву після впровадження щодо них санкцій

president.gov.ua

40 українських юридичних осіб змінили свою назву після впровадження щодо них санкцій Радою національної безпеки і оборони України. Це 12% від усіх компаній із санкційного списку, якi не мають права працювати на території України.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Наразі у переліку Ради нацбезпеки і оборони розміщено 333 українські юрособи.

Більшість компаній, щодо яких на даний час введено санкції, опинились там через дії, що створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, сприяння терористичній діяльності тощо.

Зміна назви не прибирає санкції з компанії. Статус юрособи не змінюється, бо залишається незмінним її реєстраційний код. Натомість контрагентам, які натрапили на "перевертнів", контракт із такою компанією може призвести до матеріальних та репутаційних збитків.

"Вочевидь, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовження її господарської діяльності попри чинні санкції. Але, звісно, такі дії є лише введенням в оману та не можуть зняти з компанії обмеження. Щоб убезпечити бізнес та не потрапити до "пастки" із підсанкційною компанією, треба завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ", – каже керівник корпоративних продуктів Опендатабот Федір Сафір.

Економічна правда